Kozan´da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi (2)

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TARLALARDA BALIK TUTTULAR

Kozandaki sağanak nedeniyle çiftliklerdeki balıklar, sel sularıyla birlikte tarlalara sürüklendi. Tarlalarında balıkları fark eden köylüler ise kovalarla topladı. Halen hayatta olduğu belirlenen balıklar ise yakındaki dereye bırakılarak hayatta kalmaları için mücadele verildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-06-10 00:24:18



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