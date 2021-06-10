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Okul müdiresi, atandığı harabe köy okuluna adeta hayat verdi El ele verip 75 yıllık harabe köy okulunu çiçek gibi yaptılar Okul müdiresi, muhtar ve meclis üyesi el ele vererek 75 yıllık okulu baştan sona yeniledi Okul Müdiresi Songül Parlak: “Artık öğrenciler koşarak okula geliyor”

İHA

Okul müdiresi, atandığı harabe köy okuluna adeta hayat verdi El ele verip 75 yıllık harabe köy okulunu çiçek gibi yaptılar Okul müdiresi, muhtar ve meclis üyesi el ele vererek 75 yıllık okulu baştan sona yeniledi Okul Müdiresi Songül Parlak: “Artık öğrenciler koşarak okula geliyor”

Adana’da okul müdiresi Songül Parlak, 1 buçuk sene önce atandığı harabe durumdaki 75 yıllık köy okulunu muhtar ve hayırseverlerin de desteğiyle modern bir eğitim binası haline getirdi. Müdire Parlak, içerisine oyun parkı, basketbol ve futbol sahası, internet altyapısı kurulan, klima ve elektronik tahtalar alınıp bütün derslikler baştan sona yenilenen okula artık öğrencilerin koşarak geldiğini söyledi.
Öğretmen Songül Parlak (37), 2019 yılının Ekim ayında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Anaokuluİlkokulu ve Ortaokulu’na müdüre olarak atandı. Genç ve idealist müdüre, göreve başladığı okulun ortamının çok bakımsız ve berbat bir durumda olduğunu görünce öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için hemen harekete geçti.
Parlak önce Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Köklüce Mahalle Muhtarı Aziz Sarı’ya durumu aktararak istedi. Mahalle Muhtarı Sarı da Yüreğir Kaymakamlığı, Yüreğir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi mimar Sedat Gül ve hayırseverlere ulaşarak yardım istedi. Okul müdiresi, muhtar, belediye ve meclis üyesi el ele vererek yer yer ahır görüntüsü veren okulun önce kapı, pencere ve fayanslarını yeniledi ardından da boya ve çevre düzenlemesini yaptı. Parlak’ın bizzat nezaret ettiği yenileme çalışmaları sonrası adeta okul binası ve bahçesi, duvarı, çeşmesi, oyun alanları ile adeta sıfırdan yapılmış gibi oldu. Okulun içerisine oyun parkı, basketbol ve futbol sahası kuruldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de dersliklere elektronik tahtalar gönderdi.
Okul modern hale geldikten sonra çevre mahallelerdeki vatandaşlarda çocuklarını Köklüce Anaokuluİlkokulu ve Ortaokuluna gönderdi.

“Okulumuzun durumu kötüydü”
Okulu yenilemek için başlattığı girişimin büyük destek gördüğünü İhlas Haber Ajansı’na anlatan Songül Parlak, “Buraya 1 buçuk sene önce atandım. 210 öğrencimiz var. Taşımalı eğitimde yaparak civar köylerden de öğrenciler allıyoruz. İlk geldiğimde okulumuzun durumu kötüydü. Daha sonra girişimlerde bulundum ve bu noktaya getirdik okulu. Çokta mutluyuz. Öğrenciler daha keyifli okula geliyorlar. Yaralanmalar oluyordu önceden ama artık öyle bir durum yok. Sınıflarda internetimiz var, projeksiyon cihazlarımız var. Daha kapsamlı eğitime adanmış bir halde devam ediyoruz” diye konuştu.

“Eğitim sadece duvarlardan ibaret değil”
Hayallerinin daha bitmediğini, eğitimi daha kaliteli hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Parlak, “Okul güzelleştikçe sınıflarımızın mevcutları da artıyor. Geçen sene anaokulumuzda sayı azdı ama bu sene 2 öğretmen talebimiz oldu. Çocuklarımız da artık mutlular. Çimlerde oturan çocuklarımız var. Parkımız var. Kapalı oyun alanımız oldu. Sınıf içi donanımlarımızı tamamladık. Tüm sınıflarımız çok güzel. EBA’ya da girebiliyoruz. İnternete de bağlanıp güzelce derslerimizi işliyoruz. Benim ve öğrencilerimizin hayali gerçek oldu. Benim hayalim daha bitmedi, yapılacak çok iş var. Öğrencilerimin daha üst noktalara gelmesini istiyorum. Eğitim sadece duvarlardan ibaret değil. Bundan sonra işler yeni başlıyor. Eğitimimizde ileriye gideceğiz. İnşallah bir FenAnadolu lisesi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler koşarak geliyor”
Öğrencilerin okula artık koşarak geldiklerini kaydeden Songül Parlak, “Kötü bir durumdaydı bu okul. Ben çok severek işe başladım. Kurumlara başvurular yaptık ve sonunda bu hale getirdik. Önceki ve sonraki hali arasında gerçekten 40 fark gibi bir durumu var. Şuan çok mutluyuz. Öğrenciler koşarak geliyorlar. Velilerde dışarıdan içeriye teşekkür ederiz diyerek giriyor” dedi.

“Okulumuz çöküktü”
Köklüce Mahallesi Muhtarı Aziz Sarı ise okulu modern bir hale getirdiklerini söyleyerek, “Kırsal bir mahalle olduğumuz için okulumuz eski, yıpranmıştı. Müdürümüzle birlikte siyasi desteğinde katkısıyla okulumuzu ayağa kaldırdık. Okulumuz çöküktü ama modern duruma getirdik” şeklinde konuştu.

“Yapmamız gereken katkıyı koyduk”
Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi mimar Sedat Gül de 75 yıllık bir okulu ayağa kaldırdıklarını belirterek, “Tarihi bir okulun restorasyonuna katkı sunduk. Yapmamız gereken katkıyı koyduk. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Burası bir eğitim kurumu, buranın ayağa kalkması için gerekli bütün katkıyı sağladık” ifadelerini kullandı.
Hülya Yeşil ve Yasin Arıca isimli öğrenciler de okulu çok beğendiklerini, keyifle derslere girdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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