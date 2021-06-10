Nisan ayında yapılması beklenirken pandemi koşulları nedeniyle ertelenen 9. Dönem İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İlksan) İlçe ve İl Temsilcisi seçimleri tüm Türkiye ile birlikte Adana’nın 15 ilçesinde de 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak.

İlksan Seyhan Temsilci adayı Mehmet Sezer, yaptığı açıklamada, kamuoyunda yıllardır konuşulan üretim ve kar odaklı başarılı örneklere karşın 1943 yılında kurulan İlksan’ın sadece faiz ekonomisi uygulayıp üretime dönük herhangi bir yatırım yapmadığı için kötü yönetilmesinin üyelerinden tepki gördüğünü söyledi. Sezer, "Sandık, yükümüz değil gücümüz olacaktır. İyi bir emeklilik hayatı İlksan üyelerinin de hakkı. Bunu sağlayacağız" dedi.

40 yıl boyunca maaşlarından kesinti yapılan İlksan üyelerinin emeklilik zamanında yaklaşık 40 bin lira alabildiklerini belirten Sezer, "İlksan'da şu ana kadar keyfi bir yönetim vardı. Üyelerin maaşından her ay yapılan kesintinin hakkını veremediler. 286 bin üyesi olan İlksan’ın milyarlarca lirayı aşan varlığını doğru, yerinde ve en kârlı yatırım araçlarında değerlendiremediler. Biz de İlksan’ın yanlış yönetildiğini ve bunun değiştirilmesi gerektiğini düşündük. Bu değişimi sağlamak ve bir başarı hikâyesi yazmak için aday olduk" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar keyfi yönetimler yüzünden hak ettiği değeri göremeyen İlksan'da değişim zamanı geldi. İlksan'da bugüne kadar hep zarar edildi. Bu, kaderimiz değil. Bunu değiştireceğiz. Buradan İlksan üyelerine sesleniyorum; Alın terinize sahip çıkmak, birikimlerinizi korumak, sizin, çocuklarınızın ve tüm İlksan üyelerinin geleceğini kurtarmak için mutlaka seçimlere katılın. Sandığın kurtuluşunun sandıkta olduğunu unutmayın. 19 Haziran’da değişimden yana iradenizi ortaya koyun. Basiretsiz yönetim anlayışını ve sürekli zarara uğratan işletim sistemini değiştirmek şimdi sizin elinizde. Çaresiz değilsiniz çare sizsiniz."

İlksan Seyhan Temsilci seçimleri MeryemAbdurrahim Gizer Ortaokulu'nda yapılacak. Seyhan ve Adana MEM için en güçlü adaylar olarak Mehmet Sezer, Kemal Kara, Derya Gökdam ve Mahmut Öz’ün adları öne çıkıyor.

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