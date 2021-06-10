Adana'daki Ulu Camii'nin çinileri Hollanda'dan çıktı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki Ulu Camii'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini panosunun Hollanda'dan çıktığını belirterek, "Ulu Camii kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak" dedi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye’ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana’daki muhteşem Ulu Camii’de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak" ifadelerini kullandı.



Ulu Camii

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1509'da yapımına başlanan Ulu Camii, 1541 yılında tamamlandı. Selçuklu ve Memluk mimarisi özelliğini taşıyan caminin duvarları, siyah beyaz mermer taşlarla kaplı. Batı ve doğu cepheli birer kapısı bulunuyor. 16. yüzyıldan kalma beyaz zemin üzerine lacivert, firuze ve mercan kırmızısı renklerden oluşan caminin duvarlarındaki çinilerin bitki motifleri ile süslendiği görülüyor. İznik ve Kütahya'da yapılmış olan ve Osmanlı çini sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü çiniler, 18'inci yüzyıla ait soluk ve gri renkli geç devir çinilerini de içeriyor.

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