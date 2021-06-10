Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)



TESİSTE 400 BİN TL'LİK ZARAR OLUŞTU

Kozan ilçesindeki Acarmantaş Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle tesisindeki balıkların çoğunu kaybeden işletmeci Mehmet Gebenoğlu, ortalama 300-400 bin TL zararı olduğunu söyledi. 2012 yılında da benzer bir felaket yaşadığını anlatan Gebenoğlu, "15-20 tona yakın büyük balığım, 80-100 bin de yavru balığım vardı. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz yardım ederse eder, etmezse de Allah'tan ne gelirse hayırlısı" dedi.

Su basan tesisten Meletmez Deresi'ne süreklenen balıkları ağla yakalayan mahalleli Ekrem Ünüvar da, "Birkaç tane kısmetimizi arıyoruz, onun için geldik" dedi. Mahallede yazlığı bulunan Bekir Karaköse ise daha önce de benzer felaketlerin yaşandığını hatırlatarak, çevrede ıslah çalışması yapılarak önlem alınması gerektiğini söyledi.

ÖN TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, zarar gören tarla ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Çiftçilerin zararları için ön tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden Erdoğan, çiftçilerin yanında olduklarını, ön tespit çalışmalarının ardından kesin tespit çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağını aktardı.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-06-10 16:44:37



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