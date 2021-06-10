Otomobiller çarpıştı; 2 yaralı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Feke yolunda meydana geldi. Leyla Sevinç yönetimindeki 06 FC 7864 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna gitmek için karşı şeride geçerken, Bayram B. (43) yönetimindeki 01 D 5593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Bayram S. ile yanındaki İsmail Çamlı (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada, başından yaralanan Bayram B., cep telefonuyla kendi fotoğrafını çekip `Ben kaza yaptım´ ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-06-10 17:46:54



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