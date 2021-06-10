Kozan'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu, sağanak ve sel afetinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Ferhatlı ve Acarmantaş mahallelerinde zar gören narenciye bahçeleri, zeytin bahçeleri tarlalar, fidanlıklar, alabalık tesislerinde hasar tespit çalışması yapıyor.

Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu ve yönetimi de bölgeye giderek mahalle muhtarlarından bilgi aldı. Şahbazoğlu, sel felaketinde zarar gören çiftçileri de ziyaret ederek yaraların sarılması noktasında gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Şahbazoğlu, "Bizim ekibimiz de bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğünün yaptığı hasar tespitinin ardından Ziraat Odaları Birliği’ne rapor göndererek bakanlık ile burada mağduriyetin giderilmesi noktasında görüşmelerimiz olacak" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül, Süleyman Şenoğul ve Arif Dağlı'da bölgede inceleme yaptıklarını muhtarları ve vatandaşları dinlediklerini, belediyenin iş makineleri ve temizlik birimi ile sahada yaraları sarmak için çalıştıklarını bildirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın ardından derelerin taşması sonucu sel felaketinin meydana geldiğini, selden dolayı bölgede serada çilek, avakado ejder meyvesi üreten çiftçilerinde de zarar gördüğünü belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.