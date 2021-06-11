Çukurova Ödülü- 2021 Dil Derneği Kitabı yayınlandı

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Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG) tarafından verilen “Çukurova Ödülü2021 Dil Derneği” kitabı dijital olarak yayınlandı.

Kitap ÇSG’nin web sitesi cukurovasanatgirisimi.com adresinde Türkçe severlerin, yazarların beğenisine sunuldu.

Editörlüğünü Asuman Söylemez’in, kapak tasarımını Selçuk Polat’ın, dijital tasarımını Yaşar Ateşoğlu’nun yaptığı kitap 532 sayfa.

Fotoğraflarla, belgelerle varsıllaştırılmış kitaba yazılarıyla katılanların isimleri şöyle:

"Çetin Yiğenoğlu, Adnan Özyalçıner, Korkmaz Alemdar, Ertuğrul Özüaydın, Gürsel Gezen, Hidayet Karakuş, Mehmet Atilla, Feyza Hepçilingirler, Ferzan Sarpkaya, Ahmet Kocaman, Öner Yağcı, Yusuf Çotuksöken, Sevgi Özel, Nedim Gürsel, Tahir Şilkan, İpek Ongun, Adil İzci, Barış Doster, Düriye Ayyıldız, S. Haluk Uygur, Can Göçük, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ve Sami Karaören."

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