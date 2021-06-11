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AOSB’nin mega projeleri Adana Organize Sanayi Bölgesinin Olağan Genel Kurulu'nda Otel Projesi’nden, Yeşil OSB vizyonuyla hayata geçirilen GES Projesine kadar 10’u aşkın planlanan, devam eden ve tamamlanan projelerin detayları paylaşıldı Sütcü: "sizlerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorunlarının bilinciyle hareket ediyor, çözüm odaklı hizmet üretirken, bu hizmetlerin çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz"

İHA

AOSB’nin mega projeleri Adana Organize Sanayi Bölgesinin Olağan Genel Kurulu'nda Otel Projesi’nden, Yeşil OSB vizyonuyla hayata geçirilen GES Projesine kadar 10’u aşkın planlanan, devam eden ve tamamlanan projelerin detayları paylaşıldı Sütcü: "sizlerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorunlarının bilinciyle hareket ediyor, çözüm odaklı hizmet üretirken, bu hizmetlerin çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 15’nci Olağan Genel Kurulu'nda Otel Projesi’nden, Yeşil OSB vizyonuyla hayata geçirilen GES Projesine kadar 10’u aşkın planlanan, devam eden ve tamamlanan projelerin detayları paylaşıldı.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Kuluçka Merkezi’nden Otel Projesine, TAG Projesi’nden GES Projesine kadar sanayicilere sunulan hizmetin kapsamını geliştirecek birçok projeyi hazırlanan kapsamlı bir görsel sunum eşliğinde katılımcılarea aktardı. Sütcü, “Yönetim Kurulu olarak; her birimiz sanayici olmanın verdiği sorumlulukla sizlerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorunlarının bilinciyle hareket ediyor, çözüm odaklı hizmet üretirken, bu hizmetlerin çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sizlerin memnuniyetini sürekli kılmak adına var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz” dedi.
Bekir Sütcü’nün paylaştığı projeler şunlar:
Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerle, kapalı devre kamera güvenlik sistemi (MOBESE) izleme ve koordinasyon merkezi oluşturuldu. Bu sistem ile 40 noktada 215 kamera faaliyete geçirerek, 24 şeritte izleme imkânını katılımcıların hizmetine sunuldu. AOSB artık MOBESE ile tamamen güvenli bir bölge olarak sanayicilere ve çalışanlarına hizmet vermeye devam ediyor.
Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında AOSB’nin çehresine yakışacak bir tasarımla planlanan yeni giriş tagının yapımı hızla sürüyor.
AOSB, 4.250 metrekareden oluşan 5 blokluk İtfaiye Merkezi Projesi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Projenin ihalesi 7 Haziran’da gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanarak merkezin faaliyete açılması için hedef, 2022 yılı sonu.
AOSB filosuna 8 milyon TL'lik yatırım
Bölgenin hizmet kapasitesini artırmak için 8 milyon TL’lik araç yatırımı yapan AOSB, itfaiye araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda; Endüstriyel İtfaiye Aracı, Köpük Kulesi İtfaiye Aracı, Hızlı Müdahale İtfaiye Aracı ve Peyzaj Arazözü de AOSB itfaiye filosuna dahil edilerek toplamda 4 olan araç sayısı 5 yeni araçla 9’a çıkarıldı. Filoya katılan yeni araçlarla, araç su rezervi 24 bin litreden 105 bin litreye, köpük rezervi 2 bin 50 litreden 5 bin 550 litreye çıkarıldı.
25 sanayici ile imzalanan protokol sonucunda acil durum istasyonlarının kapasitesi de artırılacak. Proje ile mevcut su rezervine ilaveten 11.500 ton su rezervi daha Bölgeye kazandırıldı. Bu artış, 10 tonluk bir aracın maksimum 34 dakikada dolarak yangınlara anlık mücadele etmede daha hızlı hareket edilmesine imkân verecek. AOSBSanayici güç birliğiyle hayata geçirilen proje, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacakken 1.3 milyon TL’ye mal edilerek önemli oranda da tasarruf sağlanmış oldu.
AOSB, sürdürülebilir üretim anlayışından hareketle artan enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamak üzere GES Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda proje ile Kullanma Suyu Tesisindeki enerji ihtiyacının 3’te 1’i karşılanacak.
40 bin çalışana sağlık merkezi
Bölgede yaklaşık 40 bin çalışana hizmet verecek olan ÇÜ Sağlık Merkezi Projesi kapsamında, 7/24 Acil Sağlık Hizmeti ile 7 farklı branşta poliklinik hizmeti verilecek. 13 Nisan 2021 tarihinde Çukurova Üniversitesi ile imzalanan protokol ile projenin ihalesi bu yıl içinde gerçekleştirilecek. 2022 yılın sonunda bu projenin tamamlanması hedefleniyor.
Bu proje ile akademisyenlerden bir taraftan nitelikli hizmet alırken diğer yandan da mevcut çalışanların acil durumlarda hastaneye gidip gelmelerinden kaynaklı maliyet ve zaman kaybı AOSB yönetimince çözülmüş olacak.
AOSB bünyesinde girişimcilere projelerini geliştirmeleri aşamasında maddi manevi destek sağlamayı hedefleyen AOSB, Kuluçka Merkezi Projesini de yakında tamamlayıp faaliyete almayı hedefliyor. Bu proje ile TÜBİTAK/KOSGEB kaynaklarıyla desteklenen ArGe projesi olan akademisyenlere yer tahsis edilecek ve projelerini geliştirecekleri hizmetler de ayrıca sunulacak.
Bölgede 35 Mw elektrik üretimine sahip olan Biyokütle Tesisi Kurulumuna izin vererek AOSB’ye kazandıran yönetim, bu tesis ile birlikte OSB’ye yıllık 15 milyon TL tutarında getiri sağlamış olacak.
Projelerden bir diğeri ise bölgede yapılması planlanan Otel Projesi. Bu proje ile 5 yıldızlı otel konforu bölgede sunulacak bölgeye yakışacak şekilde özgün bir mimari tasarımla planlanan projede açıkkapalı yüzme havuzu, en az 50 kişilik yemek salonu, yüzme havuzu gibi 5 yıldızlı otel konforunda kapsamlı hizmetler sunulacak. Özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin ve teknik elemanların OSB içinde ağırlanması bu proje ile mümkün olacak.
Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirme Yatırımları Projesinin 1. aşaması kapsamında 3 milyon TL tutarında iyileştirme yatırımları gerçekleştirerek fiziksel arıtma ve çamursuzlaştırma üniteleri ile Atık Su Terfi Merkezlerinin kapasite artışı yatırımlarını tamamlayan AOSB, akabinde yaklaşık 16 milyon TL tutarında kapasite artışı çalışmalarına başladı ve 3 ay içerisinde de söz konusu kapasite artışı projesi tamamlanmış olacak. Böylece 19 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı tesisin kapasitesi yüzde 25 oranında artacak ve günlük 90 bin metreküp atık su arıtılabilir hale gelecek.
5 Yıllık Süre İçinde Altyapı ve Yolların Tamamının Yenilenmesi Projesi kapsamında yıpranmış olan 43 bin metre (43 km) uzunluğundaki yol altyapısı yenilenerek asfaltlanacak. Böylece bölgede onarılmamış yol bırakılmayacak.
AOSB’ye ulaşım alternatiflerini artırarak trafiği rahatlatacak Otoban İkinci Bağlantı Kavşak Projesinin Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlandı. 6 ay içerisinde tamamlanması öngörülen projenin yatırım bedeli ise 30 milyon TL.
70 milyon TL yatırım bedeli olan, OSB’nin en az 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak TEİAŞ Şalt Merkezi Projesi’nin TEİAŞ tarafından yapımına başlandı. 2022’nin ilk çeyreği sonunda ise tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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