Suriyeli Zekiye, sabun yapıp tüp bebek tedavisi için para biriktiriyor

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)SURİYE´deki iç savaştan 6 yıl önce kaçıp Adana´ya geldikten sonra meme kanserine yakalanan Zekiye İbiş (34), sabun yaparak kazandığı parayla hem tedavi oluyor hem de tüp bebek tedavisi için para biriktiriyor.

Suriye´deki iç savaş sırasında 2015 yılında Halep´teki evine bomba düşen Zekiye İbiş ve 16 yıllık eşi terzi Salih İbiş (32), kaçarak Türkiye´ye gelip, Adana´ya yerleşti. Yıllardır çocuk sahibi olmak için ülkesinde tedavi gören Zekiye İbiş, Adana´ya geldikten 3 ay sonra göğsündeki kitle nedeniyle gittiği hastanede göğüs kanseri olduğunu öğrendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kanser tedavisi görmeye başlayan İbiş, bu süreçte Türkçe bilmediği için zorlandı. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi´nin Türkçe kurslarına katıldı. Zekiye ibiş, merkezde sırasıyla bilgisayar, resim, seramik ve sabun yapma kurslarına katıldı. Özellikle sabun yapma konusunda yeteneğini geliştiren İbiş, yaklaşık 3 yıldır merkez bünyesinde çalışarak geçimini sağlıyor.

Kadın Dayanışma Merkezi´nin sabun yapma bölümünde çalışan ve işini çok sevdiğini kaydeden İbiş, Türkiye´ye geldiği ilk dönemler çok zorlandığını fakat şu an çok mutlu olduğunu söyledi.

`TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE ANNE OLMAK İSTİYORUM´

Bu zorlu süreçte en çok annesini ve babasını göremediği için acı çektiğini dile getiren Zekiye İbiş, 4 yıldır onlarla yan yana gelemediğini söyledi. Hastalıkla mücadelede moralini yüksek tutması gerektiğinin farkında olduğunu kaydeden İbiş, "Buraya geliyorum ve yaşadıklarımı biraz olsun unutuyorum. Bütün gün burada kalmak istiyorum. Hocamız sağ olsun bana sabun yapmayı öğretti. İleride bir sabun atölyesi açıp para kazanıp tüp bebek tedavisiyle anne olmak istiyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi´ndeki eğitmenlerden Saadet Yıldırım ise İbiş´in merkeze ilk geldiğinde içine kapanık olduğunu fakat kısa sürede öğrenmeye açık yapısı sayesinde başarıya ulaştığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

