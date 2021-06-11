Vali Elban: "İstanbul’daki statlar model olacak"

Türk Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, Adana Valisi Süleyman Elban’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ni ziyaret etti.

Son Balıkesirspor maçında spor basınının yaşadığı sorunun da gündeme geldiği buluşmada Vali Elban, “Özellikle İstanbul’daki statlardaki uygulamayı model almak için bir ekip oluşturduk. Arkadaşlarımız o statları inceledi. Yeni sezonda spor basınındaki arkadaşlarımızın daha rahat görev yapmaları için gereken önlemler alınacak ve TSYD Adana Şubesi’nin akredite yaptığı isimler stada girebilecek” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, Vali Süleyman Elban’a ziyareti için teşekkür etti. Görüşme sonunda Adana sporuna yaptığı katkılar nedeniyle Vali Süleyman Elban’a TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyarette TSYD Adana Şubesi as başkanları Tevfik Dinçkalmış, İrfan İşisağ, şube sekreteri Adnan Kulak ile dernek müdürü Mehmet Önal da yer aldı.

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