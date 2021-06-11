FETÖ tehdidiyle 40 bin lira dolandıran 3 şüpheli tutuklandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da kendilerini savcı olarak tanıtıp İlyas Ç.'nin 40 bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan İlyas Ç.´yi 3 Haziran´da telefonla arayıp, kendisini savcı gibi tanıtan kişi "FETÖ´ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz" dedi. Korkup paniğe kapılan İlyas Ç., bankadaki 40 bin TL´sini Harun İ.´ye ait hesaba havale etti. Bir süre sonra aynı numarayı tekrar arayan İlyas Ç., karşısındaki kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili paranın gönderildiği hesabın sahibi Harun İ.'yi Şanlıurfa'da yakaladı. Harun İ., emniyetteki ifadesinde, "Ahmet I., beni yönlendirip paranın yattığını söyledi. Ben de parayı çekip Osman K.´ye verdim. Bana da 780 lira verdiler ancak ben bu parayı onlara geri verdim" dedi.

Polis, Ahmet I. ile Osman K.´yi de adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Harun İ., Ahmet I. ile Osman K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-11 11:48:34



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