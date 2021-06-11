Sulama kanalında sürüklenen kişiyi çevredekiler kurtardı

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA) ADANA'da sulama kanalına düşen Ali Kaya (58) akıntıyla sürüklenirken çevredekiler yardıma koştu. Kanala atlayan kişiler tarafından kurtarılan Kaya, götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı çevresinde gezen bir kişinin suya düştüğünü gören vatandaşlar, kanala atladı. Suda sürüklenen kişiyi yakalayarak kanaldan çıkartan vatardaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Boğulmaktan son anda kurtarılan ve isminin Ali Kaya olduğu öğrenilen kişi, olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kaya, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2021-06-11 21:31:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.