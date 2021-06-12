Adana'da firarilere operasyon; çok sayıda gözaltı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve çeşitli davalarda ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda firari yakandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-06-12 06:44:52



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