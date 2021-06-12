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Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti Saldırıya uğrayan doktor 7 gün iş göremez raporu aldı Doktor Sevcan Aslan: “Beni boğmaya çalıştı” “40 yıllık düşmanı gibi saldırdı”

İHA

Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti Saldırıya uğrayan doktor 7 gün iş göremez raporu aldı Doktor Sevcan Aslan: “Beni boğmaya çalıştı” “40 yıllık düşmanı gibi saldırdı”

Adana’da bir doktor, aracıyla evine gittiği sırada motosikletli kurye tarafından otomobilinin içerisinde darp edildi. Doktor, kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri sürerek darp sonucu 7 gün iş göremez raporu aldı.
Olay, 9 Haziran Çarşamba günü akşam 21.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle evine giden iki çocuk babası özel hastanede çalışan doktor Sevcan Aslan (43), Turgut Özal Bulvarı'nda ki kırmızı ışıkta durdu. Sağ şeridi boş gören doktor direksiyonu kırıp geçmek isterken motosikletli kurye S. S.'nin korna çalmasıyla vazgeçti. İddiaya göre, camı açan doktor Aslan, kuryeye "Kör noktada olduğun için görmedim" dedi.
Yeşil ışığın yanmasıyla doktor ve kurye hareket etti. Ancak bir süre sonra kurye, doktorun yanında süratli bir şekilde geçti. Doktor Sevcan Aslan ise konuşmak için otomobilini park etti. Bunun üzerine kurye doktora otomobilinin içerisinde saldırdı. Çevreden geçen bir vatandaş ise doktoru kurtardı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Sevcan Aslan kuryeden şikayetçi oldu. İfadesi alınan kurye S. S. ise serbest bırakıldı.
Adli Tıp Kurumu'ndan 7 günlük iş göremez raporu alan ve olayın şokunu yaşayan doktor Aslan, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Kendisinin kör noktada olduğunu anlatmaya çalıştım”
Aslan, kuryenin botuyla kendisine defalarca tekme attığını, kendisinin ise konuşmak için otomobilini sağa çektiğini belirterek, “Bana defalarca tekme attı ve bir darbe daha alırsam bayılacağımı fark edip botunu tuttum. Bir süre bana vuramayınca bu seferde yumruk attı. O sırada başka bir motorlu kurye benim üzerinden aldı. Ben aşağı inince de tartışma devam etti. Kendisinin kör noktada olduğunu anlatmaya çalıştım ama bu seferde boğazıma sarıldı. Nefessiz kalacağımı anlayınca ittim kendisini” diye konuştu.

“Yorgunlukla telafi edilebilecek bir bahane değil”
Olayın ardından 7 gün iş göremez raporu aldığını belirten doktor Aslan, “Şuan dördüncü gün olduğu için yaralarım iyileşmeye başladı. Biz bu pandemi sürecinde yeri geldi 48 saat aralıksız çalıştık ama 48 saatin sonunda bile gelen hastamıza hiçbir şey demeden işimizi yapıyoruz. Bu arkadaş belki yorgun diye düşünüyorum ama bu yorgunlukla telafi edilebilecek bir bahane değil” ifadelerini kullandı.

“40 yıllık düşmanı gibi hunharca saldırdı”
Kuryelerin eğitim görmesi gerektiğini söyleyen Aslan, daha sonra şunları kaydetti:
“Bu tip kurye firmaları çok hızlı büyüdü. Aşırı hızla büyüdükleri için kurye talepleri arttı. Bu kurye taleplerini elde etmek içinde denetimsiz, eğitimsiz herkesi işe aldılar. Motor ehliyeti olan insanları kurye yaptılar. Bu kuryeler bizim evlerimize geliyor. Sevdiklerimize sipariş getiriyor. Yolda hiçbir şey yokken sanki 40 yıllık düşmanı gibi hunharca saldıran insan evde ne yapar diye korkmaya başladım. Şikayetçiyim. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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