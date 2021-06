Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katına yarı çıplak halde çıkarak intihara kalkışan şahıs “Yaşamak istemiyorum. Benim yerim eşimin yanı” diyerek intihara kalkıştı. Polisin ikna çabası sonrası şahıs intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tavşantepe Mahallesi Toki Konutları Sitesinde meydana geldi. Site içerisindeki 9 katlı FGA blok binanın çatı katına çıkan M.Y isimli erkek şahıs yarı çıplak halde aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden site sakinleri hemen polis, cankur ve sağlık görevlilerine haber verdiler. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, cankur ekipleri de binanın önüne kurtarma hava yatağı açtılar. Binanın çatı katına intihar etmeye kalkan şahsın yanına çıkan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştılar. Bu sırada polisin sözlü ikna çabası ve komşularından birinin M.Y adlı şahsın beline sarılması etkili oldu ve şahıs intihardan vazgeçerek binadan indirildi. İntihara kalkışan şahıs sağlık kontrolü yapılmak üzere önce Kozan Devlet Hastanesine ardından ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

İddiaya göre M.Y adlı şahsın eşinden ayrı olduğu için intihara kalkıştığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.