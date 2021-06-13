"Bölgesel Kooperatifler Zirvesi" 16 Haziran'da başlıyor

Ticaret Bakanlığınca desteklenen “Bölgesel Kooperatifler Zirvesi” 1618 Haziran tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği koordinesinde 13 ilin katılımıyla "Birlikte üretim, birlikte büyüme" sloganıyla düzenlenecek olan zirve, kooperatifçiliğin daha da güç kazanması açısından önem taşıyor.

Zirveye yönelik açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Elban, “Bölgesel Kooperatifler Zirvesi”nin Adana’da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “16 Haziran’da başlayacak bu zirve ile bölgemizde faaliyet gösteren kooperatifler ve kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, zincir marketlerin ve önde gelen elektronik ticaret firmalarının bölge yetkilileri ile buluşması, ticari hayatın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün arttırılarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.

Kooperatiflerin ticaret yapma kapasitelerinin artırılması için bu zirvenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Elban şunları kaydetti:

“Kooperatiflerimizin eticaret ağına ve ihracat ağına dahil edilmesi milli üretimin dünyaya yayılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda kooperatiflerin ulusal ve uluslararası kapasitelerinin arttırılmasına yönelik teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve Kooperatifleri Desteklenmesi Programı (KOOPDES) eğitimi verilerek ilgililerin bilgi düzeyinin artırılması planlanmaktadır.”

Zirve sayesinde diyalogların geliştirilerek ekonomik, sosyal ve kültürel ortaklıkların kurulmasının sağlanacağını belirten Vali Elban, “Kooperatifler arasındaki deneyim paylaşımı ve gerçekleştirilecek istişareler, daha etkin ve verimli faaliyetlerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacak. Kooperatiflerin ortaya koyacakları iş birlikleri ile sektördeki diğer kuruluşlara örnek teşkil etmelerinin önü de açılmış olacak. Bizler ortak hareket etme kültürünün ve birlikte üretmenin gücüne güveniyoruz. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye amacıyla çıkılan bu yolda ekonomik kalkınmada büyük öneme sahip kooperatiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.