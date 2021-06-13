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Adana'da atık ilaçlar toplanıyor Atık ilaçlar artık çöpe gitmeyecek Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası'nın hayata geçirdiği proje kapsamında 80 eczaneye, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli ve sarı renkli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası” teslim edildi

İHA

Adana'da atık ilaçlar toplanıyor Atık ilaçlar artık çöpe gitmeyecek Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası'nın hayata geçirdiği proje kapsamında 80 eczaneye, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli ve sarı renkli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası” teslim edildi

Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası'nın (ADEO), kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda işbirliği yaptığı proje hayata geçirildi. Bu kapsamda 80 eczaneye, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli ve sarı renkli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası” teslim edildi.
“Atık Yönetimi” ve “Sıfır Atık” yönetmelikleri uyarınca Seyhan Belediyesi ile ADEO halk sağlığını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik olarak kullanılmayan ya da miadı dolmuş atık ilaçların toplanıp, imha edilmesi için işbirliği yapıyor. ADEO’nun yaptığı çalışma sonucu Seyhan ilçesindeki 327 eczaneden 80’i atık ilaç toplama noktası olarak belirlendi.
Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü belirlenen eczanelere 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli, sarı renkli Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası’nı teslim etti. Atık ilaç toplama noktalarını gösteren harita ise Seyhan Belediyesi ile ADEO’nun resmi web sayfalarında yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilaçların da birer kimyasal madde olduğuna işaret ederek, lavabolara dökülen ya da çöpe atılan ilaçların toprağı ve suyu kirletebileceğine dikkat çekti. Başkan Akay, “Sağlıklı bir yaşam için toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumalıyız. Adana Eczacı Odası ile birlikte atık ilaçları toplayıp, imha edilmesini sağlayarak, halk sağlığını ve doğamızı koruma konusunda çok önemli bir hizmeti yerine getireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
ADEO Yönetim Kurulu Üyesi ve Atık İlaç Toplama Sorumlusu Uzm. Ecz. Fatma Tuğçe Dalkır da “Bugüne kadar herhangi bir sebeple (vefat eden hastalardan kalan, hekimin artık kullanmamalarını tavsiye ettiği, miadı dolmuş vb) evlerde kalan ilaçların çöplere atılması veya lavabolara dökülmesi, bu ilaçların doğaya karışmasıyla çevre kirliliğine neden olmakta ve halk sağlığını tehdit etmekteydi. Bu nedenle ilaçla ilgili her aşamada duyduğumuz sorumlulukla Adana Eczacı Odası olarak, evsel atık ilaçların imhasında da bölgemizde ilk olarak Seyhan Belediyesi ile iş birliği içerisinde bu ilaçları toplama konusunda görev aldık. Proje kapsamında halkımız artık kullanmadıkları ilaçları atık ilaç toplayan eczanelerimize götürerek toplum ve çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunabilecekler” dedi.
Vatandaşların belirlenen noktalara yerleştirilen atık ilaç toplama kumbaralarına attığı ilaçlar Seyhan Belediyesi ekipleri belli zaman aralıklarında toplayıp, Yeşiloba Atık Getirme Merkezi’nde depolayacak. Depolanan atık ilaçlar belli bir miktara ulaştıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan bertaraf tesislerine gönderip atık ilaçların imhasını sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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