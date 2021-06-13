Akşener ve İnce Adana'ya geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener pazartesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çarşamba günü Adana'ya gelecek.

Akşener, 14 Haziran Pazartesi günü partilileri tarafından saat 11.30'da Adana Mola Tesislerinde karşılanacak. Ceyhan ilçesine geçerek esnafı ziyaret edecek olan Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirecek.

Akşener, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde esnafı ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de partisinin il binasının açılışı için 16 Haziran Çarşamba günü Adana'ya gelecek.

İnce, Ziyapaşa Bulvarı, 11’nci Noter üzerindeki il binasının açılışını saat 18.00’de gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.