Akşener ve İnce Adana'ya geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener pazartesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çarşamba günü Adana'ya gelecek.
Akşener, 14 Haziran Pazartesi günü partilileri tarafından saat 11.30'da Adana Mola Tesislerinde karşılanacak. Ceyhan ilçesine geçerek esnafı ziyaret edecek olan Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirecek.
Akşener, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde esnafı ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de partisinin il binasının açılışı için 16 Haziran Çarşamba günü Adana'ya gelecek.
İnce, Ziyapaşa Bulvarı, 11’nci Noter üzerindeki il binasının açılışını saat 18.00’de gerçekleştirecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.