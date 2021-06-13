Adana Müftüsü Çınar: "Anız yakarak kul hakkına girilmektedir"

Adana Müftüsü Dr. Hasan Çınar, anız yakarak kul hakkına girildiğini söyledi.

Çukurova'da özellikle buğday ve mısır hasadından sonra anız yakılması canlı yaşamını, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen anız yakmaya devam edilmesiyle canlıların öldüğü, toprağın zarar gördüğü, çevrenin kirlendiği ve hava kalitesinin düştüğü Adana'da Müftü Dr. Hasan Çınar da çiftçileri uyardı. Müftü Çınar, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Yazın tarlalarımızdaki ekinleri biçer mahsulü kaldırırız. İkinci bir ürün almak için biçilen mahsulün anız denilen saplarını yakarız. Bu yakma işi dinimizde caiz midir?" şeklindeki bir soruyu cevapladı. Çınar, "Ateşle azab etmek, ateşin yaratıcısı olan Allah'tan başka hiç kimse için meşru değildir. İnsan için canlıyı yakmak caiz değildir. Bunun için ne olursa olsun anız yakmak haramdır. Günahtır. Karınca gibi milyonlarca yerin üstünde ve altında yaşayan birçok canlı yanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği yaparak kul hakkına da girilmektedir. Bunu yapanların dünyada da, ahirette de halleri iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.