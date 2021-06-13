Tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçakladı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Murat D., tartıştığı üvey oğlu Yasin K. (17) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat D. ve üvey oğlu Yasin K., evin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin K., iddiaya göre üvey babasını bacağından ve sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Yasin K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-06-13 22:59:40



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