53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı Adana’da “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri “kişiyi hürriyetten yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama” suçlarından haklarındaki hapis cezası kesinleşen H.B., D.K., C.A.B. ve Z.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlülerin yerini tespit eden polis, 21 yıl hapis cezası alan H.B.’yi Yenibey Mahallesi'nde, 11 yıl hapis cezası alan D.K.’yi Sarıyakup Mahallesi'nde, 10 yıl hapis cezası alan C.A.’yı Yenidoğan Mahallesi'nde, 11 yıl hapis cezası alan Z.A.’yı ise Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.