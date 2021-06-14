Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı

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Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 122 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 713 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonda, 99 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 122 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7’si adli kontrol şartı 108 ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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