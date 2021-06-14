Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 122 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 7-13 Haziran´da gerçekleştirilen operasyonlarda, 99 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 108´i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7´si ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-14 10:31:52
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