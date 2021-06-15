Adana Valisi Süleyman Elban, Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısında, binlerce insanın bir arada bulunduğu statlarda güvenliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz" dedi.

Vali Süleyman Elban başkanlığında, 20212022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadı’nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; karşılaşmaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stada geliş, gidişlerinin sağlanması ve stadın fiziki güvenlik tedbirleri konusunda ilgili paydaşlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban‘ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Adana Demirspor A.Ş. ve Adanaspor A.Ş. Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, ”Adanalı futbolseverlerin heyecanla beklediği 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu’nun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olacak” ifadelerini kullandı.

Stattaki güvenlik konusuna da vurgu yapan Elban, şunları kaydetti:

“Binlerce insanımızın bir arada bulunduğu statlarda güvenlik çok önemlidir, bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Özellikle de; maç öncesinde, maç esnasında ve maç sonrasında taşkınlığa kapılmadan, sporu birlik beraberlik duyguları içerisinde takip ederek güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz.”

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20212022 futbol sezonu ile ilgili değerlendirmeleri içeren bir sunumun yapılmasının ardından görüş ve önerilerin yapılması ile sona erdi.

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