Polis, 4 bin 500 saat görüntü izleyip zanlıları yakaladı Adana polisi uzun namlulu silahlarla bir iş yerine ateş ettiği öne sürülen 3 zanlıyı yakalamak için 300 güvenlik kamerasından 4 bin 500 saat görüntü izleyip kroki çıkartarak zanlıların yerini belirleyip yakaladı

Adana polisi uzun namlulu silahlarla bir iş yerine ateş ettiği öne sürülen 3 zanlıyı yakalamak için 300 güvenlik kamerasından 4 bin 500 saat görüntü izleyerek yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 Haziran’da gece saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarındaki dürüm evi ve kafede meydana geldi. Kemal G., iş yeri ortağı Fatih Kenruh (39) ile küs olduğu kişilerle konuşmaları yüzünden tartıştı. Bu yüzden aralarında husumet oluşan iki arkadaşın ortaklığı da bozuldu. Eski iş ortağına gözdağı vermek isteyen Kenan G., bir araç kiralayarak yanına Mehmet Salih A. (21), Kasım B. (18) ve Nusret K.’yi (20) alarak dürüm evine gitti. Araç içinde bulunan şüpheliler, iş yerine kaleşnikof ve tabancayla ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Vatandaşın haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi. Şans eseri can kaybının bulunmadığı sadece maddi hasarın oluştuğu iş yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki iş yeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 300 ayrı güvenlik kamerasından 15’er saatten 4 bin 500 saat görüntüyü izleyen ekipler zanlıların 01 DPG 46 plakalı otomobil ile kaçtığını tespit ederek aracın gidiş güzergahının 20 kilometre krokisini çizdi. Çizilen kroki sayesinde zanlıların yerini tespit eden polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda Mehmet Salih A., Kasım B. ve Nusret K. gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. ‘Mala zarar verme’, ‘Birden fazla kişi ile silahla tehdit’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Kasım B. ve Nusret K. tutuklanırken Mehmet Salih A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Polis, firari zanlı Kemal G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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