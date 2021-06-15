Restorana Kalaşnikof ve tabancayla kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir restorana Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla ateş açan 4 şüpheliden 3´ü, 300´e yakın güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilip yakalandı. Firari şüpheli Kemal G.´nin (32), restoran sahibi Fatih K. ile husumetli olduğu, aynı iş yerine 15 Nisan´da da tabancayla ateş açıp 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Olay, 5 Mayıs günü saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi´nde meydana geldi. Hafif ticari araçla, Ziyapaşa Bulvarı´ndaki kapalı restoranın önüne gelen grup, uzun namlulu Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırı anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir hafif ticari aracın restorana yanaştığı, içerisindeki şüphelilerin ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırının ardından kaçan aracın ön ve arka plakalarının da söküldüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, tüfeğe ait boş kovanlar kriminal laboratuvara götürdü.

300´E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Saldırganların yakalanması için Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 300´e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin Mehmet A. (21), Kasım B. (18), Nusret K. (20) ve Kemal G. olduğunu belirledi. Polisin adım adım takip ettiği şüphelilerin, tespit edilmemek için olay günü araçta sürekli yer değiştirdikleri saptandı. Şüphelilerden Mehmet A., Kasım B. ile Nusret K., Narlıca Mahallesi´nde saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı, Kemal G. ise adresinde bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde saldırıyı kabul ettikleri ancak suçu birbirlerine attıkları öne sürüldü.

FİRARİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞ

Bu arada, firari şüpheli Kemal G.´nin, restoran sahibi Fatih K. ile husumetli olduğu, aynı iş yerine 15 Nisan'da da gelip tabancayla ateş açtığı ve 3 kişiyi yaraladığı belirtildi. O günden bu yana firari olan Kemal G.´yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kasım B. ile Nusret K., tutuklandı, Mehmet A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-15 10:53:06



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