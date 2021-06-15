Kırlangıç tırpana yuva yaptı Çiftçi Mustafa Özsoy, kırlangıç yuvayı terk edinceye kadar ot biçmeme kararı aldı

Adana’nın Feke ilçesinde çiftçi Mustafa Özsoy'un evinin duvarına astığı tırpana bir kırlangıç yuva yaptı. Özsoy, kuş yuvayı terk edinceye kadar ot biçmeyeceğini söyledi.

Tapar yöresinde yaşayan Mustafa Özsoy evinin balkonunda asılı tırpanın üzerine bir kırlangıcın yuva yaptığını fark etti. Özsoy tırpan üzerinde yuvayı görünce ot tırpanla biçmeme kararı aldı. Kuşun yuvasının çok değerli olduğunu kaydeden Özsoy yuva yapan kuşu da cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Mustafa Özsoy’un bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.