Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 1800 rakımlı Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek, çan, bıçak, su teknesi hediye edildi Devlet desteği ile hayvancılık yapan 75 yaşındaki Veli Türkmen, vatandaşları kentlerden köylerine geri dönerek üretime katkı sunmaya davet etti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek dağıtıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgen ile birlikte 1800 rakımlı Toros Dağları eteğindeki Çatalcam Mahallesi'nde Ali Öz Yağlı Pınar mevkiinde aileleri ile birlikte hayvancılık yapan çobanları ziyaret etti. Başkan Ergü ülke ekonomisine üretim ile destek veren çobanlara geleneksel kıyafetleri olan kepenek hediye etti, taleplerini dinledi.

Çobanların 'Torosların kartalı' olduğunu söyleyen Başkan Ergü, "Üreticilerimizin desteklenmesi adına belediye olarak kepenek, çan, bıçak, su teknesi ile bizde çamsakızı çoban armağanı ile kapılarını çaldık" dedi.

Devlet desteği ile hayvancılık yapan 75 yaşındaki Veli Türkmen, vatandaşları kentlerden köylerine geri dönerek üretime katkı sunmaya davet ederken, "Yaşayacaksan köylerde dağlarda yaşayacaksın. Yoğurdu, sütü tereyağı bol. Doğal bir atmosfer. Belediye Başkanımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Kepeneksiz çoban kalmayacak. Hayat burada. Virüs falan olmaz burada. Yaylalarda yaşamak gibisi yok. Burada arkadaşlarımız ile birlikte yaklaşık 300 koyunumuz var. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Zevkle keyifle yapıyorum. Ben köyde dursam kahvelere gide gele ölürdüm. Şimdi bol oksijen ile yaşıyorum. Bu hava güzellik bize yeter” diye konuştu.

AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgen de devlet desteği ile vatandaşların güven ve huzur içinde üretim yaptığını ifade ederek, "Devletimizin desteği ile Veli Türkmen'i ziyaret ettik. ORKÖY’den 25 koyun bir koç ile bu işe başladı. Ülke ekonomisine katkı sunan bir projede yer aldı. Bizler onu böyle görünce mutlu olduk" dedi.

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