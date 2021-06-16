Yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kişiyi İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. Kaçak göçmenlerin önce Diyarbakır'a getirildiği, buradan da plakası belirlenen otobüs ile Adana'ya yola çıkarıldığı bilgisine ulaşan ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önlem aldı. Sabahın ilk ışıklarında otobüsü durduran ekipler, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüsün iki şoförü ise kaçak göçmenleri taşımaktan gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüsün 2 şoförü ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-06-16 08:25:37



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