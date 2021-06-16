Seri gaspçılar yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da iki gün arayla otomobillerine binip, boğazlarına bıçak dayayarak tehdit ettikleri Mehmet Şerif Gündüz'ün (71) 5 bin 300 lirasını, Mustafa Aydoğan'ın (34) ise 3 bin 500 lirasını gasbeden Ömer B. (18) ile Ogir T. (24), yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´nde 10 Haziran´da su ısıtıcısını tamir ettiren Mehmet Şerif Gündüz, iş yerinden çıkıp otomobiline bindi. Bu sırada aracına binen iki kişiden biri, cebinden çıkardığı bıçağı Gündüz´ün boğazına dayayıp, "Adam yaraladık. Polise yakalanmamak için hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Sür arabayı" dedi. Bunun üzerine Gündüz, aracını hareket ettirdi. Araçla giderken Gündüz´ün cebindeki 300 TL´yi gasbeden şüphelilerden daha fazla para vermesini söyledi. Gündüz de cep telefonuyla kızını arayıp, şüphelilerin verdiği IBAN numarasına 5 bin TL göndermesini istedi. Şüpheliler, Adana Merkez Otogarı´nda araçtan inip kaçtı.

ELLERİNİ DİREKSİYONA KELEPÇELEDİ

Bu olaydan iki gün sonra Güzelyalı Mahallesi´nde market alışverişi yapan Mustafa Aydoğan, evine gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada arka koltuğa binen tanımadığı kişi, Aydoğan´ın boğazına bıçak dayayıp, kendisini götürmesini söyledi. Yolda Aydoğan´ın cebindeki 500 TL´yi alan şüpheli, cüzdandaki hesap kartını da alıp ATM´ye sürmesini istedi. Banka şubesi önünde aracını park eden Aydoğan´ın cep telefonunu alıp, ellerini direksiyona kelepçeleyen şüpheli, hesaptan 3 bin TL çekti. Geri dönüp Aydoğan´ın elindeki kelepçeyi açan şüpheli, kendisini Adana Merkez Otogarı´na bıraktırdı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şerif Gündüz ile Mustafa Aydoğan´ın şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ömer B. ile Ogir T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iki şüpheliyi Seyhan ilçesindeki Merkez Park´ta yakaladı. Ömer B.´nin üzerinde, gasp olaylarında kullandığı bıçak ile 275 TL bulundu.

'AMCAYI, AKRABASI ZANNEDİP KARIŞMADIM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer B., suçu işlediklerini kabul etti. Ogir T.´nin ise ifadesinde, "Bindiğimiz araçtaki amcayı, Ömer´in akrabası sandım. Bir anda bıçak çekti, ne olduğunu anlamadım, ama şakalaştıklarını düşündüm. Akrabası olduğu için de karışmak istemedim" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer B. ile Ogir T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-16 10:17:16



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