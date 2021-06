Ressam Gürcü Görkem, "Başlangıçta Işık Vardı" sergisini açtı.

28 eserden oluşan sergi, her gün 16.0018.00 saatleri arası Altınoran Galeri'de izlenebiliyor.

Sergi Hakkında konuşan Gürcü Görkem, insanın, sınırı olmayan bir dairenin merkezi olduğunu ifade ederek, "Evrene katılmışsınız ve bir bütünün içerisindesiniz. Var oluş savaşı veren tüm canlılarla ilişki içerisindesiniz. Var olan her şeyi bir kadında, kadını da var olan her şeyin içinde bulabilmekten daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Kısacası kadın evrendir, evren de kadın” ifadelerini kullandı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ise zoom üzerinden açılış yaptıklarını ve altinoransanat.com adresinden sergiye ulaşılabileceğini bildirdi.

