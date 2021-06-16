Yavuzlar Ortaokulu'nda "Arkadaşım Öğretmenim" eTwinning projesi

Adana'da, Yavuzlar Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni ve öğrencileri eğitim platformu eTwinning'de "Arkadaşım Öğretmenim" isimli projeyi yürüttü.

Avrupa’daki okullarla iletişim kurmak ve projeler geliştirmek için oluşturulan okul ağı “eTwinning”e katılan merkez Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümmü Kütük ve 5. sınıf öğrencilerinden Esila Ö, Melike A, Elçin K. ve Şeyma P. eTwinning'de “Arkadaşım Öğretmenim” isimli projeyi yürüttü.

"Arkadaşım Öğretmenim" projesiyle, bir öğrencinin diğer bir öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran eğitiminde, öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasının değil sorumluluk, özgüven, zaman yönetimi gibi bir takım tutum ve becerilerin gelişmesine de katkı sağlaması hedeflendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.