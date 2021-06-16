Adana’da ekmeğin fiyatı 1.75 TL oldu

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Adana’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1.75 TL oldu.

Adana Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ekmeğe zam yaptığını duyurdu. 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 17 Haziran Perşembe gününden itibaren yüzde 16.6’lık artışla 1 lira 75 kuruştan satılacak.

Zamma, hammadde ve işçilik fiyatlarındaki artış gerekçe gösterildi.

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