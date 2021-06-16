Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Musa Hacıboncuk'un (17) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-16 16:19:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.