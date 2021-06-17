Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´nın merkez Yüreğir ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole devrilen taksinin sürücüsü Emin Adalı, yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. Yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarı´nda giden Emin Adalı yönetimindeki 01 T 1992 plakalı taksi, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendisi yaralı çıkan Adalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Adalı´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-17 11:02:56



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