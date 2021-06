Bu tüyolar yaza formda girmenize yardımcı olacak Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil: "Daha çok çiğneyin, ara öğünleri atlamayın, meyve dilimi ve maden suyu eklenmiş su tüketin, hareket edin"

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, bireylerin telaş içinde, 12 haftada fazla kilolarından kurtulabileceği düşüncesiyle şok diyetlere ve ilaçlara sarıldığına dikkat çekerek, vücudu bu şekilde yıpratmadan, yalnızca bazı basit alışkanlıkları değiştirerek forma girmeye yardımcı olacak tüyolar verdi.

Oturakçıibogil, ara sıra bir şeyler atıştırmayı, abur cuburu sevmeyenin neredeyse olmadığını ifade ederek, "Ancak önemli olan bu atıştırmaları kontrol altında tutabilmek ve hayatımızda ne kadar yer kapladığının farkında olmak. Çünkü bu atıştırmalar esasında fark edilmeden alınan kalorilerdir ve siz ne kadar dikkat ederseniz edin bu alışkanlık devam ettiği sürece kilo verme sürecimiz aksar. Bu nedenle atıştırma alışkanlığı bırakılmalı ve bir şey yenecekse mutlaka normal öğünde yenmelidir" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, bazı basit alışkanlıkları değiştirerek forma girmeye yardımcı olacak tüyoları şöyle sıraladı:



Daha çok çiğne

"Belki de artık çağın gereği, hep bir yerlere yetişmek zorunda olduğumuzdan çoğumuz yemeğimizi hızlı yemeye fazlaca alıştık. Fakat yapılan bilimsel araştırmalar, ilk lokmadan ancak 20 dakika kadar sonra beyne doygunluk sinyallerinin gittiğini bize gösteriyor. Sadece 510 dakika içinde hızla, hatta bazen de ayaküstü ve iyi çiğnenmeden yenen yemekler ise mide için hazımsızlık ve şişkinlik sebebi oluyor. Üstelik hızlı yemek yendiğinde, yemeğin tadından da pek bir şey anlamadığınız için tüm günü yemekten tatmin olmamış bir şekilde, atıştıracak bir şeyler arayarak geçiriyoruz. Oysaki sindirim sisteminin sağlığı ve kilo kontrolü için yemek esnasında daha iyi ve çok çiğnemek, doygunluk hissi geldiği zaman da yemek yemeyi bırakmak önem kazanıyor.



Ara öğünleri atlama

Normal bir beslenme düzeninde de kilo vererek forma girmek hedeflendiğinde de ara öğünler önemli. Bu nedenle evde, iş yerinizde, çantanızda, kısacası her yerde kan şekerinizi dengelemek için küçük bir kase yoğurt, 45 ceviz veya badem ya da 1 adet meyve (elma olabilir) tüketerek ara öğün yapmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde yapacağınız ara öğünler sizi tok tutarak diğer öğünlerde daha az yemenizi sağlayacaktır.



Suyunu renklendir

Yaz veya kış, su her mevsim canlılar için hayati bir önem taşıyor. Yazın sıcak ve nemli havalarda su tüketimi artma eğilimi gösterirken bununla beraber terleme yoluyla da oldukça sıvı ve mineral kaybediyoruz. Bu durumun önüne geçmek için günde en az 2 buçuk litre su tüketmek gerekirken, bunun 1 litresine de dondurulmuş meyve dilimleri ve 1 şişe sade maden suyu eklemek, günlük mineral kaybını giderecek ve su tüketiminin artmasına yardımcı olacaktır.



Hareket et

Artık güneşli günlerin gelmesi ile birlikte havalar da güzelleşti ve bahaneye yer kalmadı. Şimdi kilo vererek forma girmek adına hızlı bir sonuç almak için doğru beslenmeyi spor veya egzersizle destekleme zamanı. Günlük 30 ila 40 dakika ya da haftalık 150 dakika hareket sizi canlı ve zinde tutarken kilo kaybına da imkân tanıyacaktır.



Haftada 1 kez tartıl

İnsan emek verdiği bir şeyin sonuçlarını da görmek ister. Fakat her gün tartıya çıkmak; hatta yemek öncesi, yemek sonrası, tuvalet öncesi, tuvalet sonrası şeklinde bir düzenle kilonuzu ölçmek size gerçek sonucu vermez, yanlış yönlendirebilir. Bunun nedeni ise gün içinde vücut ağırlığının oldukça değişken ve güvenilmez olmasıdır. İşte bu nedenle alacağınız en doğru tartı ölçüsü, haftada 1 gün belirleyerek sadece o gün sabah saatlerinde alacağınız tartı ölçüsüdür. Ancak bunun de için mümkün olan en az giysi ile ve tuvalete ihtiyacınızı giderdikten sonra tartılmanız gereklidir."

