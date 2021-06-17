Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine yapılacak olan kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan’ın Cumhuriyet Mahallesi İsmet Atlı Şehir Stadyumu arkasında bulunan alana 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek kreş için temel atma töreni gerçekleşti. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, STK temsilcileri, daire amirleri, Belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi orkestrasının da mini müzik sunumu ile başlayan kreş temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kozan'a geçmişte ve şu an yaptığı hizmetleri anlatırken, 2014 seçimlerinde kendisinin belediye başkanlığını kaybetmesine sebep olduğunu öne sürdüğü tarihi köprü yanındaki köprünün devamı içinde Zeydan Karalar’dan söz istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi'nin sorunsuz bir şekilde istişare ederek çalışma yaptığına dikkat çeken Kazım Özgan, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde de Mansur Yavaş'ın yaptığı çalışmaları örnek aldığını ve Beypazarı'na yapılan tarihi ve kültürel dokunun Kozan'a da yapılması için Kozan'da hizmet yaptığını açıkladı. Kozan'a ziyaretinden dolayı başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.



“Kozan'ın yeri bende başka”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde Kazım Özgan ve çalışma arkadaşlarını Beypazarı'na davet ettiğini, “Beypazarı'nda alın teri ile üretilen ürünlerin nasıl yapıldığını ve Beypazarı'nın nasıl kalkındığını yerinde gördüler” ifadelerini kullanarak,

"Kazım başkan ve beraberindeki heyet Beypazarı’nı gezerek yapılan çalışmaları Kozan'a da yapacaklarını söylediler. Bizler, kendilerini çok güzel bir şekilde ağırlamıştık. Daha sonra da ben Kozan'a geldim ve Kozan'ın tanıtılması için yapılan sempozyuma katıldım. Belediye meclislerinin aldığı karar ile Kozan Belediyesi ile Beypazarı kardeş şehir olmuştu. O kardeşlik de hala devam ediyor ve İnşallah ilelebet devam eder” ifadelerini kullandı.



Kozan’a 150 öğrenci kapasiteli kreş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kreş temel atma töreninde Kozan’a ve tüm ilçelerde hizmet atağına geçtiklerini ifade etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’a ithafen, tarihi köprü yanındaki köprünün devamı için söz verdi. “Bu sefer Kazım Özgan'ı yedirmeyeceğim” diyen Zeydan Karalar köprünün devamı için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Karalar, bölgede alt yapı çalışmaları sosyal yatırımlar ile Adana’nın öncü ve örnek bir kent olması için mesai harcadıklarını ifade ederek hızla yol, alt yapı, ve gençlere yönelik bir çok hizmetin temellerini attıklarını ifade etti.

724 metrekare arsa üzerine yapılacak olan 150 öğrenci kapasiteli kreşin temeli belediye başkanları ve davetlilerin kürsüde kurulan butona basmaları ile atılarak tören sona erdi.

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