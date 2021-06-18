Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan´ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan ile anlaştı.

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mavilacivertli kulüp, son olarak Antalyaspor'da forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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