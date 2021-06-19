İnşaatın 8´inci katından düşen işçi öldü

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, inşaatta çalışan Mehmet Kapukaya (65), yapımı süren apartmanın 8´inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mehmet Kapukaya, yapımı süren 8 katlı apartmanın en üst katına vinçle kum taşımaya başladı. Dengesini kaybeden Kapukaya, zemindeki kumun üzerine düştü. Kapukaya´nın düştüğünü gören arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kapukaya´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kapukaya´nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-06-19 16:39:36
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