Fazlı dedeye devlet sahip çıktı

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Adana'da kızlarının kendisine bakmadığını öne sürerek parklarda yaşayan 81 yaşındaki Fazlı Seçgin'e devlet sahip çıkarak huzurevine yerleştirdi.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Adana'ya yanına geldiği kızlarının maaşını alarak kendisine kötü muamelede bulunduğu iddia edilen ve parkta yaşamaya başlayan 81 yaşındaki İsmet Fazlı Seçkin'e İHA'nın haberinin ardından ulaşıldı. Seçkin'in Adana Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevi'ne yerleştirildiği bildirildi.

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