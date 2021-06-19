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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazlı dedeye devlet sahip çıktı

İHA

Fazlı dedeye devlet sahip çıktı

Adana'da kızlarının kendisine bakmadığını öne sürerek parklarda yaşayan 81 yaşındaki Fazlı Seçgin'e devlet sahip çıkarak huzurevine yerleştirdi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Adana'ya yanına geldiği kızlarının maaşını alarak kendisine kötü muamelede bulunduğu iddia edilen ve parkta yaşamaya başlayan 81 yaşındaki İsmet Fazlı Seçkin'e İHA'nın haberinin ardından ulaşıldı. Seçkin'in Adana Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevi'ne yerleştirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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