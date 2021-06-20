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Adana´da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Adana´da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 600 litre akaryakıt, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 adrese operasyon düzenledi. Polisin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 4 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 1180 paket gümrük kaçağı sigara, 960 litre sahte içki, 250 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, gümrük kaçağı 457 elektronik sigara likiti, gümrük kaçağı 7 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-06-20 10:26:57

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