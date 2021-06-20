Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir iş yerine kumar baskını yapan polisin el koyduğu 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin elini ısıran S.Y. (30) ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde kumar oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi.
Olay, 18 Haziran saat 22.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi´ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Ekipler iş yerinde yaptığı aramada, kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL ile çok sayıda kart destesi ve oyun takımına el koydu.
Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhane işletmecisi oldukları belirlenen 4 şüpheli arbede çıkardı. Arbede sırasında şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde görevli komiserin elini ısırdı. S.Y. kısa sürede polis tarafından engellendi. Olayla ilgili S.Y. , K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Polis ayrıca iş yerinde kumar oynadığını tespit ettiği 18 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerini ihlalden ve Kabahatler Kanunu´ndan idari para cezası uyguladı.
4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-06-20 11:14:40
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