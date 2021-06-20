Adana'da 413 polis adayı mezun oldu Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 413 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 26’ncı dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 413 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi polis memuru Mehmet Karakuş, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise konuşmasında, mezun olup, diplomalarını alan polis adaylarına başarı dileklerinde bulunarak, “200 yıla yakın geçmişe sahip polis teşkilatı, başta iç güvenlik hizmetleri olmak üzere çok ağır ve kutsal bir görev ifa ediyor. Özellikle son dönemde ortaya çıkan çok yeni suç tipleriyle ve problemlerle mücadele ederken, diğer taraftan da terör örgütleriyle mücadelede alnının akıyla görev yapıyor. Yeni polis memurlarımız da bu kutsal ocağın bir neferi olarak, bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini edip kep attı.

Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı.

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