Araçlardan atılan izmaritler yangına sebep oluyor

Adana'da karayolunda seyir halindeki bir araçtan atılan izmarit yangına sebep oldu.

AdanaCeyhan karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir araçtan atılan izmarit refüjdeki alanda yangına neden oldu. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen karayolları görevlisi ise özellikle yaz aylarında bir çok yangının bu şekilde çıktığını refüj ve yolların yanında bulunan tarlalara sürücüler tarafından atılan izmaritlerinin yangınlara sebep olduğunu söyledi.

Yangınlardan oluşan dumanın trafik akışını da etkilediğini kaydeden görevli, "Araç sürücülerinden ricamız izmaritlerini dışarıya atmasınlar" dedi.

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