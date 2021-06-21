Sulama kanalında boğulan gencin cesedinin çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntülediler Adana'da eşyalarını bırakıp terliği çıkardıktan sonra sulama kanalına atlayan 20'li yaşlardaki kişi boğularak can verdi

Adana’da sulama kanalına atlayan kişi su içerisinde bir süre sürüklendikten sonra boğularak can verdi. Dalgıç polisler cesedi çıkardığı sırada meraklı vatandaşlar olay anını cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti.

Olay, saat 05.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kişinin kanal üzerindeki köprüye eşyalarını bırakıp ardından terliği çıkartıp suya atladığı gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi suda yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra dibe battı. Bölgeye gelen asayiş polisleri de durumu dalgıç polislere bildirdi.

“Dalgıç polisler cesedi çıkarırken vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekti”

Bölgeye gelen dalgıç polisler ekipmanlarını giydikten sonra suya atladı. Dalgıç polisler dibe batıp cesedi çıkardığı esnada çevredeki vatandaşlar olay anını anbean cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti. Ceset sudan çıkarıldıktan sonra olay yeri polisleri incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 20’li yaşlardaki ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ölen kişinin kimliği belirleme çalışmalarına devam ediyor.

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