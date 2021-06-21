Adana'da 2 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Adana’da 2 milyon 750 bin kaçak makaron ve 790 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 750 bin makaron, 790 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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