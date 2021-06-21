'Arama' bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbetti

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da, arkadaşını ve amirini arama bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbedip, kaçan Suriyeli Mohamed Mahdi Al-Durgham (21), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi´nde, 11 Haziran´da, Suriye uyruklu Mahmut Al-Yahya´nın yanına gelen kişi, arkadaşını araması gerektiği yalanını söyleyip, cep telefonunu istedi. Bu sırada Al-Yahya'nın cep telefonunu gasbeden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Aynı gün Esra Zen´in evine gidip, kapıyı çalan şüpheli, su saatini kontrol ettiği ve amirini araması gerektiği yalanını söyleyerek, cep telefonunu istedi. Zen´in cep telefonunu da bu yolla gasbeden şüpheli, kaçtı.
Mahmut Al-Yahya ile Esra Zen´in şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Suriyeli Mohamed Mahdi Al-Durgham olduğunu tespit etti. Polis, Al-Durgham'ı saklandığı adresine yapılan baskınla yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mohamed Mahdi Al-Durgham, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-21 11:02:38
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