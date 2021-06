İlksan seçimlerinde "değişim" adayları kazandı Mehmet Sezer: "Adana'da seçilen 24 temsilciden 13'ü Eğitim-Bir-Sen üyesi"

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İlksan) İlçe Temsilcisi seçimleri yapıldı. Büyük bir heyecana sahne olan seçimlerden değişim vaadiyle yola çıkan adaylar galip ayrıldı. 4 il delegesi çıkaracak Adana’da 24 ilçe temsilcisinin 13’ü EğitimBirSen üyelerinden oluştu.

Seçimlerin ardından bir açıklama yapan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer; "Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da değişim iradesi ortaya çıktı. İlksan üyelerinin mevcut yönetimden rahatsız olduğu tescillendi. Artık yeni bir süreç başlıyor. İlksan'ı değiştirip, dönüştürecek kadrolar iş başına geliyor" dedi.

Adana'da değişim adaylarının büyük bir zafer elde ettiğini vurgulayan Başkan Sezer, "Sendikaları gibi İlksan'ı da algıyla yönetmeye çalışanlara İlksan üyeleri Türkiye'nin her yerinde müthiş bir ders verdi. 'İlksan’da Değişim Zamanı' diyerek yola çıkanlar kazandı. Seçim sosyal medyada değil sandıkta kazanılır. Ortaya çıkan tablo Cumartesi gününden beri birilerinin uykularını kaçırıyor. Çünkü o tabloda kendilerine yer yok. Çünkü o tablo başarısızlıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da İlksan üyeleri değişimden yana oy kullandı. Seçilen 24 temsilcinin 13'ü EğitimBirSen üyesi. Bu, seçilecek 4 il delegesinin de EğitimBirSen üyesi olacağı anlamına geliyor. Cumartesi gününe kadar 24 ilçe temsilcisi olanlar bugün ortaya çıkan tabloya rağmen kazandıklarını ifade edebiliyorlar. "İlksan kötü yönetiliyor" derken bunu anlatmaya çalışmıştık. Basit bir tabloyu bile okumaktan acizler. Konuyu kişiselleştirerek başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar ancak güneş balçıkla sıvanmaz. 13’ün 11’den büyük olduğunu çocuklar dahi bilir. 2015'de Adana'da EğitimBirSen olarak yetki bayrağını denizde, kalede, karada ve gökyüzünde dalgalandırmaya başlamıştık. Şimdi de İlksan bayrağını şehrin her yerinde gururla dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

İlçe temsilcisi seçilen eğitimcileri kutlayan Mehmet Sezer açıklamalarını, "Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra İlksan'ı hak ettiği konuma getirmek, üyelerinin haklarını koruyup her anında yanında olmak ve iyi bir emeklilik hayatı yaşamasını sağlamak için çalışacağız. Seçimlerden önce bir başarı hikâyesi yazmak istediğimizi söylemiştik. Bunu başaracağız. İlksan'da hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Amacımız İlksan'daki yönetim anlayışını değiştirmekti. Bu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz" sözleriyle tamamladı.

İlksan'da il delege seçimleri Eylül ayında yapılacak ve yeni yönetim kurulu il delegelerinin arasından seçilecek.

