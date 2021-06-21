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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Belediyesi personeline korona virüs aşısı

İHA

Yüreğir Belediyesi personeline korona virüs aşısı

Yüreğir Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde korona virüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı.
Yüreğir Belediyesi’nin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan işçi ve memurlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk doz aşıları yapıldı. Belediye çalışanları kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, hizmet binası içerisindeki muayene odasında sırayla Sinovac aşısı yapıldı. Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Belediye personelinin sıra ile aşı olmaya başladığını belirten Başkan Kocaispir, ‘‘İki yıla yakın bir süredir mücadele ettiğimiz salgına karşı Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. 21 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda hassas ve istekli olmalarını rica ediyorum. Bizzat Belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan il sağlık müdürlüğümüze, sağlık çalışanlarımıza ve ilk günden bugüne süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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